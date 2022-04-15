HBO Max выпустит сериал "Мертвые детективы"

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Сериал "Мертвые детективы" покажут на HBO Max, сообщает "Газета.ру".
Адаптацией комикса Нила Геймана и Мэтта Вагнера для сериала займется сценарист Стив Йоки.
Роли мертвых подростков Эдвина Пейна и Чарльза Роуленда достались Джорджу Рекстрю и Джейдену Реври. В сериале также сыграют Кассиус Нельсон, Бриана Куоко, Рут Коннелл, Юю Китамура и Дженн Лайон.
"Свежий взгляд на историю о привидениях, которая исследует потери, горе и смерть через призму Эдвина Пейна и Чарльза Роуленда… и их живого друга. Это очень похоже на старинный детективный сериал – только мрачнее", – говорится в анонсе.
Ранее сообщалось, что в России приостановили работу над экранизацией романа "Метро 2033" писателя Дмитрия Глуховского. Проектом занималась компания 1–2–3 Production, которую не так давно покинули основатели Валерий Федорович и Евгений Никишов. Роман "Метро 2033", выпущенный в 2005 году, рассказывает о выживании людей в столичном метро после ядерного взрыва.
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