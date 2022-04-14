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В России приостановили работу над экранизацией романа "Метро 2033" писателя Дмитрия Глуховского. Об этом сообщает "Газета.ру".

Проектом занималась компания 1-2-3 Production, которую не так давно покинули основатели Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Роман "Метро 2033", выпущенный в 2005 году, рассказывает о выживании людей в столичном метро после ядерного взрыва. В 2009 году вышло продолжение "Метро 2034", а в 2015 году – "Метро 2035".

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