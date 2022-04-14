Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве с 3 по 6 июня

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Книжный фестиваль "Красная площадь" состоится в Москве с 3 по 6 июня. Он пройдет в очном формате.

"Восьмой книжный фестиваль "Красная площадь" – главное литературное событие нашей страны", – отмечается на сайте организаторов.

Председатель оргкомитета фестиваля Владимир Толстой отметил, что в рамках мероприятия запланированы встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные представления, знакомства с программами ведущих музеев страны, а также лекции по истории и культуре и анонс новых произведений.

На фестивале посетители смогут увидеть издательства со всей страны, от Калининграда до Владивостока. На площадках будут представлены художественная, детская и учебная литература, нон-фикшен.

В рамках "Красной площади" состоится фестиваль национальных литератур, приуроченный к Году культурного наследия народов России, а также суперфинал конкурса юных чтецов "Живая классика". Кроме того, будут объявлены 50 финалистов Всероссийского литературного конкурса рассказов для школьников 8–11-х классов "Класс!" и имя победителя специальной видеономинации "Выйди из класса".

"В этом году планируется отдельное внимание уделить изданиям, в которых история рассказывается с помощью рисунков и сопровождающего их текста и находится на стыке литературы и изобразительного искусства, проще говоря, комиксам", – говорится в сообщении.

Помимо развлекательных и просветительских мероприятий, будут организованы профессиональные – организаторы подготовят для гостей дискуссии о современном книгоиздании и книгораспространении с участием издателей, знаменитых авторов различных жанров, представителей библиотек и поэтов.

В рамках события запланирована и ставшая традиционной благотворительная акция "Подари ребенку книгу" – стать меценатом сможет каждый желающий, оставивший книжный подарок в одном из специальных боксов.

Главным праздничным днем фестиваля станет 6 июня – день рождения Александра Пушкина и День русского языка. Кроме того, в этот день проведут вручение литературных премий "Лицей" лучшим молодым писателям и поэтам России.

По словам зампредседателя оргкомитета фестиваля Владимира Григорьева, состоятся и мероприятия в честь писателей, чьи юбилеи пришлись на текущий год, – 85 лет со дня рождения Валентина Распутина, Владимира Маканина, Андрея Битова, Эдуарда Успенского, Беллы Ахмадулиной, 90-летие со дня рождения Роберта Рождественского, 140-летие Корнея Чуковского, 130-летие Марины Цветаевой и 120-летие Вениамина Каверина.

Заявки на участие в фестивале будут принимать с 18 апреля до 6 мая. Участие традиционно остается бесплатным, следует лишь заполнить специальную форму. Подробная программа мероприятия появится на официальном сайте в ближайшее время.

В прошлом году книжный фестиваль проходил с 17 по 20 июня в Москве и также на Красной площади. На нем были представлены тысячи новых художественных, детских и non-fiction-книг, а также музейные и букинистические издания и яркие комиксы. На седьмом книжном фестивале чествовали классиков русской литературы – Федора Достоевского и Николая Некрасова.