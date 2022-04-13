Столичные музеи и парки подготовили программу к Дням исторического и культурного наследия

Столичные музеи, парки, библиотеки и культурные центры подготовили программу к Дням исторического и культурного наследия. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Экскурсии, лекции и спектакли пройдут 17 апреля на 50 площадках города. Всего состоится больше 140 познавательных мероприятий. Зарегистрироваться на них можно на сайтах музеев и выставок.

Также культурная программа запланирована на 21 мая. Расписание и регистрация на этот день будут открыты 11 мая.

Дни исторического и культурного наследия – познавательная акция правительства Москвы. Ее проводят в столице с 2001 года. В это время для москвичей открываются старинные усадьбы и особняки, музеи, библиотеки и другие площадки. Посетить их можно бесплатно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.