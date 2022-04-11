Концерт "Союзмультфильм. Попурри!" пройдет в консерватории им. Чайковского

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16 апреля Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского откроет свои двери в мир детства. Яркие эмоции и беззаботность закружат зрителей, когда на огромном экране под аккомпанемент симфонического оркестра покажут лучшие мультфильмы концерна "Союзмультфильм".

В программе – "Чебурашка", "Бременские музыканты, "Ну, погоди!", "Летучий корабль", "В порту", "Катерок", "Щелкунчик", "Пес в сапогах", "Каникулы Бонифация", "Как Львенок и Черепаха пели песню". Мелодии, написанные лучшими композиторами своего времени – Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими, прозвучат в исполнении симфонического оркестра, а любимые и всеми узнаваемые песни споют солисты группы "Республика", детский хор "Великан", а также солисты и участники программы "Голос. Дети".