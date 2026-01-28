Путин сравнил блокаду Ленинграда с преступлением нацистов против евреев

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бордой сравнил блокаду Ленинграда с преступлениями нацистов, которые были направлены против еврейского народа. Слова президента РФ передает ТАСС.

Глава государства назвал неслучайным, что именно 27 января отмечается День памяти жертв Холокоста, а также День снятия блокады Ленинграда. По его словам, это совпадение напоминает людям о зверствах, учиненных нацизмом.

"Это именно люди гражданские, не комбатанты, как в таких случаях говорят, не военные. Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город. Конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь", – заявил Путин.

Российский лидер также заявил, что страна придает важное значение памяти о Холокосте, так как государство не может забыть те преступления, которые "нацизм принес на нашу землю". Он напомнил, что свыше миллиона советских и российских евреев стали жертвами этих противоправных действий.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий, исказив исторические факты, обвинил СССР в Холокосте. Он признал, что советские военные освободили в 1945 году семь тысяч выживших узников немецкого нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме.

Однако, по его словам, за стенами лагеря узников не ждала свобода. Навроцкий также озвучил обсуждаемый среди властей Польши посыл об ответственности Советского союза за начало Второй мировой войны, которое привело к трагедии Холокоста.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Польши, назвала их "глумлением над памятью жертв Холокоста".

