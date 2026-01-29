29 января, 16:09Политика
ЕС ввел санкции против журналистов Губерниева, Зарубина и Андреевой
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Евросоюз ввел санкции против российских журналистов Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина и Екатерины Андреевой. Об этом стало известно из регламента о мерах ограничительного характера в ответ на якобы дестабилизирующую деятельность России, опубликованного в официальном журнале ЕС.
Помимо них, ограничения введены против артиста балета Сергея Полунина, телеведущей Марии Ситтель и актера Романа Чумакова.
Ранее сообщалось, что ЕС разрабатывает 20-й пакет антироссийских санкций. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, работу над ним планируется завершить в феврале. Она отметила, что объединение рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военнослужащих и начало подготовки солдат на территории Украины.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал европейских лидеров уйти в отставку из-за своей санкционной политики. Он считает, что они должны дать дорогу другим силам, способным более ответственно подойти к вопросу мироустройства.