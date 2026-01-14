Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз собирается закончить работу над 20-м пакетом антироссийских санкций в феврале этого года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Берлине.

"Мы рассчитываем завершить работу над 20-м пакетом санкций в следующем месяце (в феврале. – Прим. ред.)", – приводит РИА Новости слова Каллас.

Она добавила, что ЕС рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военных и начало подготовки солдат на территории Украины.

Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом добавила в списки антироссийских санкций 5 физлиц, 4 организации и 41 судно. Расширение перечня коснулось лиц, которые якобы связаны с так называемым теневым флотом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал европейских политиков уйти в отставку из-за своей санкционной политики и дать дорогу другим силам, которые более ответственно подходят к мироустройству.