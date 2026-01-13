Форма поиска по сайту

Новости

13 января, 20:01

Спорт

МОК счел несопоставимыми ситуации США и России в вопросе санкций

Фото: ТАСС/АР/Luca Bruno

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал несопоставимыми ситуации с США и Россией в вопросе отстранения от участия в Олимпийских играх. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В начале января Соединенные Штаты провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны главу государства Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

При этом в МОК заявили, что не будут после этого вводить санкции против американских спортсменов, объяснив данное решение тем, что комитет не может напрямую вмешиваться в политику и конфликт между странами.

В то же время отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) было связано с включением им 5 октября 2023 года в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, сказали в МОК.

"Следовательно, эти две ситуации несопоставимы. Это было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS), который в своем решении от 23 февраля 2024 года заявил следующее: "Ссылки ОКР на конфликты вокруг территории Кашмира, конфликты вокруг территории Нагорного Карабаха и конфликты в Палестине неуместны, поскольку эти ситуации существенно отличаются от настоящего дела", – заключили в организации.

Ранее глава Минспорта России Михаил Дегтярев рассказал, что восстановление статуса ОКР в МОК является основной целью на этот год. Он также подчеркнул важность того, чтобы российские атлеты смогли отправиться на юношескую Олимпиаду в Дакар и подготовиться к участию в ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

МОК запретил использование флага России на Олимпиаде 2026 года

