13 января, 14:21

МОК не введет санкции против США после ударов по Венесуэле

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует вводить санкции против американских спортсменов после ударов США по Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

В МОК уточнили, что придерживаются убеждения, согласно которому спорт должен оставаться силой, объединяющей мир. Это находится в самой сути олимпийского движения и исходит из основных принципов олимпизма. При проведении каждой Олимпиады МОК должен учитывать текущий политический контекст и последние события в мире, говорится в сообщении.

Способность объединять атлетов, независимо от того, где они родились, является фундаментальной для будущего спортивной системы, подчеркнули представители организации. Это означает, что МОК не может напрямую вмешиваться в политику или конфликты между государствами, поскольку это выходит за рамки компетенции комитета, резюмировали представители комитета.

Армия США 3 января провела военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватила и вывезла из страны главу государства Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

Спустя время исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. При этом Трамп подчеркнул, что США будут сохранять контроль над Венесуэлой больше года.

"Деньги 24": США могут взять под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы

