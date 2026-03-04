Форма поиска по сайту

04 марта, 13:32

Общество

Число заключенных в СИЗО и колониях упало до исторического минимума в России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Число заключенных в СИЗО и колониях упало до исторического минимума, сообщил заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов на заседании, где рассматривалась его кандидатура для назначения на должность первого заместителя председателя ВС.

"В настоящее время у нас исторический минимум – у нас в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержатся 308 тысяч граждан. <...> В следственных изоляторах также исторический минимум – 89 тысяч человек", – отметил Давыдов, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, это стало результатом курса на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, который был начат в 2001 году с принятия нового УК и УПК.

Он отметил, что в 2001 году в России численность "тюремного населения" составляла 1 миллион 60 тысяч человек. В тот момент страна входила в первую десятку государств по численности тюремного населения на 100 тысяч граждан.

В 2013 году численность такого контингента сократилась до 700 тысяч, а в настоящий момент в России наблюдается исторический минимум. Сейчас на 100 тысяч населения в России 209 заключенных.

"Четверть века назад лишение свободы составляло 40% из всех назначенных наказаний, то по итогам прошлого года – 26%", – заключил Давыдов.

Ранее сообщалось, что родителей детей-инвалидов, а также осужденных женщин и отцов-одиночек освободят от обязательных работ. Для указанных категорий граждан пересмотрят КоАП. В настоящее время наказание в виде обязательных работ запрещено для женщин с детьми до трех лет, а также беременных и инвалидов I и II групп.

