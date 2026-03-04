Флорист Сафронова: букеты необходимо ставить в газированную воду

Фото: 123RF.соm/laksika123

Лучшей водой для цветов в вазе будет чистая или обычная газированная, однако в нее нельзя добавлять сахар, сообщает "Радио 1" со ссылкой на президента Ассоциации российских флористов Валентину Сафронову.

"Когда вы принесли цветы из магазина, нужно обязательно сделать косой срез под 45 градусов. Лучше ножом, но ни в коем случае не ножницами. Поставить свежую воду в чистую вазу и периодически воду менять, делая свежий срез", – пояснила она.

По словам флориста, сахар является сладкой средой, в которой микроорганизмы развиваются быстрее. Эксперт отметила, что именно углекислый газ помогает букету простоять дольше.

"Цветы – живые существа, и они откликаются на положительные эмоции", – добавила Сафронова.

Ранее сообщалось, что в России могут остановить рост цен на цветы в преддверии Международного женского дня. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал провести анализ состояния конкуренции на цветочном рынке, оценить уровень его монополизации и проверить участников на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства.

