Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 13:59

Общество
Главная / Новости /

Флорист Сафронова: букеты необходимо ставить в газированную воду

Флорист дала советы по продлению жизни букету в вазе

Фото: 123RF.соm/laksika123

Лучшей водой для цветов в вазе будет чистая или обычная газированная, однако в нее нельзя добавлять сахар, сообщает "Радио 1" со ссылкой на президента Ассоциации российских флористов Валентину Сафронову.

"Когда вы принесли цветы из магазина, нужно обязательно сделать косой срез под 45 градусов. Лучше ножом, но ни в коем случае не ножницами. Поставить свежую воду в чистую вазу и периодически воду менять, делая свежий срез", – пояснила она.

По словам флориста, сахар является сладкой средой, в которой микроорганизмы развиваются быстрее. Эксперт отметила, что именно углекислый газ помогает букету простоять дольше.

"Цветы – живые существа, и они откликаются на положительные эмоции", – добавила Сафронова.

Ранее сообщалось, что в России могут остановить рост цен на цветы в преддверии Международного женского дня. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов призвал провести анализ состояния конкуренции на цветочном рынке, оценить уровень его монополизации и проверить участников на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства.

"Деньги 24": цветы в России подорожали почти вдвое за 5 лет

Читайте также


общество

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика