13 января, 15:14

Политика

Володин призвал европейских политиков уйти в отставку из-за санкций

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Европейские лидеры должны уйти в отставку из-за своей санкционной политики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Их экономика стала неконкурентоспособной. Она во многих государствах стагнирует, там нет роста. Поэтому им надо задуматься, к чему эти действия привели", – цитирует Володина РИА Новости.

По его словам, европейские лидеры должны дать дорогу другим силам, которые более ответственно подходят к мироустройству.

Володин также подчеркнул, что от санкционной политики и недружественных действий по отношению к России потеряла в первую очередь Европа и государства, которые были "активными проводниками" этой политики. Запад потерял порядка 48 миллиардов евро.

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) ранее заявил, что голосование по законопроекту о новых санкциях в отношении России может состояться уже на этой неделе. Он выразил уверенность в том, что документ получит значительную двухпартийную поддержку.

Кроме того, 19 декабря 2025 года страны Евросоюза продлили на полгода все санкции против России. Решение было принято на саммите ЕС.

Сюжет: Санкции
политикаэкономика

