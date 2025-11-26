Володин заявил, что европейцы стали чаще переезжать в Россию

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Европейцы стали чаще выбирать для проживания Россию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, порядка 150 человек из европейских стран каждый месяц подают заявки в МВД России с целью переезда.

"В 2024 году те, кто разделяет наши традиционные ценности, получили такую возможность. <…> По данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2 275 заявлений", – подчеркнул Володин.

Он добавил, что чаще всего переехать в Россию хотят жители Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Франции и Эстонии. Среди причин переезда они называют безопасность, бесплатную медицину и образование, свободу слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей.

Ранее экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен подал заявление о получении политического убежища в России. По данным СМИ, он собирается переехать в Москву и начать учить русский язык.

До этого глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер рассказал, что подал заявление на российское гражданство, потому что чувствует себя в России как дома. Политик объяснил, что его немецкий паспорт был заблокирован при попытке вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Мюнхен. Нимайер опасается, что его могут лишить паспорта и арестовать в Германии.