Правкомиссия одобрила запрет на выдворение иностранцев, служащих в ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила запрет на выдворение или выдачу иностранцев, которые служат в Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии.

Нововведение относится к тем военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях, включая спецоперацию на Украине. Согласно поправкам, вместо выдворения для указанных граждан будет предусмотрен штраф от 1 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов.

Ранее глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявлял, что в зоне СВО находятся 20 тысяч натурализованных российских граждан. По его словам, в ходе рейдов военное следственное управление обнаружило 80 тысяч таких россиян, которые отказались встать на воинский учет.

Вместе с тем Бастрыкин подчеркивал, что многие мигранты, выдворенные из России, позднее совершают преступления на своей родине. По его мнению, это свидетельствует о тои, что в страну "едет криминал". Именно поэтому в РФ используются механизмы криминалистической регистрации, указывал глава СК.

