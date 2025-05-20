Бастрыкин заявил, что в зоне СВО находится 20 тыс натурализованных граждан РФ

Фото: министерство обороны РФ

В зоне спецоперации на Украине находятся 20 тысяч натурализованных российских граждан. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Наше военное следственное управление проводит рейды. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, в военкомат не хотят сходить. 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет", – цитирует его ТАСС.

По словам Бастрыкина, многие мигранты, которые были выдворены из РФ, совершают преступления на своей родине.

"О чем это говорит? К нам едет криминал. Мы включаем механизмы криминалистической регистрации, чтобы быстрее их отловили", – добавил он.

В прошлом году Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, проходящих службу в ВС РФ. Заявку на получение гражданства России могут подать и иностранцы, уволенные со службы по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также после прекращения действия военного положения в стране.

Ранее Минюст РФ предложил разрешить лицам без гражданства заключать контракт на службу в российской армии. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заметил, что инициатива предлагает наделить лиц без гражданства, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ, правами и обязанностями иностранных граждан.

