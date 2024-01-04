Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, служащих в ВС РФ

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Иностранцы, которые заключат контракт с российской армией во время проведения спецоперации, смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ. Данный указ подписал Владимир Путин.

По информации документа, который размещен на портале правовой информации, заявку на получение российского гражданства могут подать и иностранцы, уволенные со службы по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также после прекращения действия военного положения в стране.

При этом возможность на получение российского гражданства также будет у родных иностранцев, попадающих под вышеперечисленные категории.

Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму проект, предусматривающий прекращение гражданства России в случае уклонения от службы в армии. Уточнялось, что речь идет об уроженцах иностранных государств, которые получили российское гражданство.



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