В ГД внесли проект о прекращении гражданства РФ за уклонение от службы в армии

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Проект, предусматривающий прекращение гражданства РФ за уклонение от службы в армии, внес в Госдуму депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Соответствующий документ появился в электронной базе палаты.

Уточняется, что речь идет об уроженцах иностранных государств, которые получили российское гражданство. Как отметил Матвеев, часто такие лица не хотят исполнять свой воинский долг. Они должны понимать, что после получения гражданства на них накладываются определенные обязательства, подчеркнул парламентарий.

Поправки предлагается внести в статью 22 ("Основания и порядок прекращения гражданства РФ") закона "О гражданстве Российской Федерации".

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенью 2023 года в ГД внесут законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации. В рамках проекта предлагается внести дополнение в статью 328 УК РФ, согласно которому уклонисту от мобилизации будут назначать штраф до 500 тысяч рублей или отправлять в колонию на срок до 5 лет.

Он также уточнил, что уклонением от мобилизации будет считаться самовольное оставление части или неявка в военкомат по повестке. Картаполов назвал данную инициативу актуальной, поскольку она призвана изменить ситуацию в правовом поле.



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