В ГД заявили, что неявка в военкомат будет приравниваться к уклонению от мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уклонением от мобилизации будет считаться самовольное оставление части или неявка в военкомат по повестке, за это может грозить до 5 лет тюрьмы. Об этом заявил сообщил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Будем вносить осенью. <…> Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию", – приводит ТАСС слова депутата.

Как уточнил Картаполов, согласно будущему законопроекту, уклонение от мобилизации будет определяться как "самовольное оставление части мобилизованным" и "попытка неявки в военный комиссариат с момента получения повестки в установленное время".

Уклонистам, по словам депутата, будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы.

Ранее Картаполов назвал инициативу о лишении свободы за уклонение от мобилизации актуальной, поскольку она призвана выровнять ситуацию в правовом поле. Парламентарий объяснил, что в Уголовном кодексе уже определена ответственность для уклонистов от срочной службы.

Кроме того, Картаполов объяснил решение суда в Ханты-Мансийском автономном округе, который постановил, что бронь от предприятия не является гарантом того, что гражданина не призовут.

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