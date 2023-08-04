Проект о лишении свободы за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму осенью – Картаполов

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Проект закона о лишении свободы за уклонение от мобилизации планируют внести в Госдуму предстоящей осенью, сообщил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Его цитирует "Парламентская газета".

Парламентарий обратил внимание на актуальность инициативы. По его словам, закон необходим для выравнивания ситуации, поскольку в Уголовном кодексе уже определена ответственность для уклонистов от срочной службы.

В рамках проекта предлагается внести дополнение в статью 328, согласно которому уклонисту от мобилизации будут назначать штраф до 500 тысяч рублей или отправлять в колонию на срок до 5 лет.

Кроме того, Картаполов объяснил решение суда в Ханты-Мансийском автономном округе, который постановил, что бронь от предприятия не является гарантом того, что гражданина не призовут. Он подчеркнул, что бронирование является временным состоянием, которое подлежит изменению.

"Проще говоря, все, что принимают люди, люди могут и отменить. И в этом нет ничего страшного. В Великую Отечественную войну, например, очень многие граждане, забронированные за предприятиями, шли на фронт добровольцами и доблестно сражались, защищали страну", – резюмировал глава комитета.

Ранее Картаполов заверил, что в России не планируется новой волны мобилизации. По его словам, новый проект о лишении свободы за уклонение от мобилизации не означает, что в РФ планируют вновь начать мобилизационные мероприятия. Он уточнил, что инициатива была подготовлена еще в прошлом году.

До этого Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тысяч рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Согласно закону, штраф составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Также президент РФ подписал закон, который будет накладывать штраф до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при работе во время объявления мобилизации.



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