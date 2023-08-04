Картаполов заявил, что новой мобилизацией "и не пахнет"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России не планируется новой волны мобилизации, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Так он прокомментировал законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

По словам Картаполова, это между собой это никак не связано, законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация.

"Долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет", – заверил он.

Ранее "Парламентская газета" сообщала, что законопроект о тюремном сроке за уклонение от мобилизации внесут на рассмотрение уже этой осенью.

Как объяснил Картаполов, проект закона должен выровнять ситуацию, поскольку уже есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а за уклонение от службы по мобилизации еще нет.

31 июля Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тысяч рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Согласно закону, штраф составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Также президент РФ подписал закон, который будет накладывать штраф до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при работе во время объявления мобилизации. Документом вводятся административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки подлежащих к призыву граждан.

Кроме того, глава России подписал закон, по которому увеличат штраф за непредоставление в военный комиссариат списков для учета граждан, которые подлежат первоначальной постановке на учет. Его сумма возрастет до 50 тысяч рублей.

В РФ повысят штраф за неявку в военкомат по повестке