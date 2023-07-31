Путин подписал закон о повышении до 30 тыс рублей штрафа за неявку в военкомат

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Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тысяч рублей штрафа за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, штраф составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Также президент РФ подписал закон, который будет накладывать штраф до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при работе во время объявления мобилизации. Документом вводятся административные штрафы за несвоевременное оповещение или обеспечение явки подлежащих к призыву граждан.

Должностные лица должны будут заплатить 60–80 тысяч рублей, а юридические лица – 400–500 тысяч рублей. Аналогичные штрафы вводятся и для тех, кто не сможет обеспечить поставку техники на сборные пункты и в военные части при мобилизации.

Кроме того, глава России подписал закон, по которому увеличат штраф за непредоставление в военный комиссариат списков для учета граждан, которые подлежат первоначальной постановке на учет. Его сумма возрастет до 50 тысяч рублей.

Меры вступят в силу с 1 октября этого года.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий задерживать подозреваемых в преступлениях граждан на срок до 30 суток при военном положении. Закон вступает в силу с момента опубликования. До этого максимальная продолжительность задержания в РФ составляла 48 часов.

В РФ повысят штраф за неявку в военкомат по повестке