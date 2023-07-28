Достигшие 27 лет в 2023 году будут направляться в запас и призыву не подлежат – МО РФ

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Россияне, которым в 2023 году исполнится 27 лет, не будут подлежать призыву и направятся в запас, сообщил статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Все, кто будет зачислен в запас, включая 31 декабря этого года, – они не будут подлежать призыву", – уточнил он в рамках пленарного заседания Совета Федерации.

Он пообещал, что Генштаб в ближайшее время доведет эту информацию до военных комиссаров в различных субъектах России с помощью соответствующей директивы.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о повышении верхней границы призывного возраста. Таким образом, с 1 января 2024 года возраст призыва на срочную военную службу в России составит от 18 до 30 лет.

В минувший вторник документ сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания уточнила, что изменение возрастных границ призыва никак не скажется на действующих льготах и отсрочках от службы в армии.

Принятые поправки вносят изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Так, еще одно нововведение позволяет гражданам, проходящим срочную службу, заключать на год контракты о прохождении военной службы в период мобилизации и ведения боевых действий. Находящиеся в запасе при этом смогут заключать контракты на срок менее одного года.

Также одобренный закон устанавливает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время главы российских регионов смогут по решению президента создавать специализированные предприятия для помощи силовикам в обеспечении порядка и общественной безопасности.

Призывной возраст в РФ намерены увеличить с января 2024 года