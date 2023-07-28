Совфед одобрил увеличение штрафов за неявку в военкомат по повестке

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета, включая увеличение штрафа за неявку в военкомат по повестке в десять раз.

Отмечается, что принятые поправки вносят изменения в закон 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету").

В число нововведений, устанавливающихся после одобрения закона, входит повышение штрафа за неявку граждан в военный комиссариат по повестке при отсутствии уважительной причины. Диапазон штрафа установят в границах от 10 до 30 тысяч рублей. В настоящий момент не явившиеся по повестке обязаны заплатить от 500 рублей до 3 тысяч.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет.

Согласно тексту закона, призыву на срочную службу в РФ будут подлежать мужчины не младше 18 и не старше 30 лет. Как сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, под новые правила не подпадут лица, которым 27 лет исполнится 31 декабря 2023 года.

Комитет СФ одобрил закон о запрете выезда из РФ призывников после направления повестки