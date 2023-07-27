Комитет Совфеда поддержал повышение штрафов за неявку в военкомат до 30 тыс рублей

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Конституционый комитет Совфеда одобрил повышение штрафов за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей. Соответствующий закон верхняя палата парламента РФ рассмотрит на заседании 28 июля, сообщает РИА Новости.

В минувший вторник данный закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума. При этом внесли на рассмотрение его еще в 2019 году, а рассмотрели в первом чтении в марте 2021 года.

В настоящее время штраф за неявку в военкомат составляет от 500 до 3 000 рублей. В случае одобрения изменений Совфедом и президентом он увеличится до 10–30 тысяч рублей. Также более суровым станет наказание за несообщение об изменении личных данных военнообязанного – штраф за это составит от 1 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, закон предусматривает введение штрафов до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации. Максимальное наказание предусмотрено для юридических лиц, для должностных оно составит от 60 до 80 тысяч рублей.

Увеличатся и штрафы за непредставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Для должностных лиц их размер составит от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических – от 350 до 400 тысяч рублей.

Ранее Госдума также приняла закон, согласно которому гражданам, подлежащим призыву на военную службу, будет запрещено покидать Россию со дня направления повестки. Запрет будет действовать временно, чтобы обеспечить явку военнообязанного в военкомат.



В РФ повысят штраф за неявку в военкомат по повестке