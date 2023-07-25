Госдума приняла закон о повышении призывного возраста с 2024 года

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Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, согласно которому призывной возраст в России с 1 января 2024 года будет установлен в диапазоне от 18 до 30 лет.

Поправками предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно материалам, призыву на срочную службу в РФ будут подлежать мужчины не младше 18 и не старше 30 лет. Как сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, под новые правила не подпадут лица, которым 27 лет исполнится 31 декабря 2023 года.

Предложение о поэтапном повышении призывного возраста начиная с 2024-го на один год депутаты ГД не поддержали. Ранее с подобной инициативой выступил депутат КПРФ Алексей Куринный.

Помимо этого, парламентарии одобрили поправку, согласно которой граждане, проходящие срочную службу, могут заключить контракты о прохождении военной службы на один год. Из документа следует, что подобное право будет даваться лицам в период мобилизации, в условиях введенного военного положения и в военное время, а также при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций и при использовании составов Вооруженных сил (ВС) РФ за пределами государства. Подобные нормы также будут распространены на пребывающих в запасе, однако данная категория лиц получит возможность заключать контракты и на срок менее года.

Кроме того, законопроект устанавливает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время главы регионов смогут создавать специализированные унитарные предприятия для помощи силовикам в обеспечении порядка и общественной безопасности, включая борьбу с диверсионными группами. При этом воспользоваться подобным правом главы субъектов РФ смогут только по решению президента.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ранее комментируя инициативу о повышении призывного возраста, предположила, что сенаторы органа одобрят подобные изменения. Она также отметила, что из-за этой инициативы продолжаются дискуссии, однако, как она считает, нет причин для излишней резонансности вокруг закона о призывном возрасте, поскольку служба остается в один год.



Призывной возраст в РФ намерены увеличить с января 2024 года