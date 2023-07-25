Картаполов объяснил, почему законопроект о срочной службе изменился за сутки

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что законопроект о повышении призывного возраста уже не подразумевает поэтапных изменений, о чем он заявлял накануне. Об этом сообщает "Газета.ру".

Днем ранее депутат заявил, что повышать призывной возраст в России будут поэтапно, прибавляя с 2024-го по одному году. 25 июля стало известно, что призывной возраст в РФ повысили одной поправкой до 30 лет.

"Не будет поэтапного повышения. Сразу с 1 января 2024 года вступит в силу вот эта норма", – заявил Картаполов после публикации итоговой версии законопроекта.

Сделанное накануне заявление парламентарий объяснил продолжающейся 24 июля работой над документом. Днем ранее законопроект еще не был опубликован в базе, а к 25 июля его доработали и опубликовали в окончательной редакции, добавил он.

Согласно поправке, которую поддержал профильный комитет ГД, возраст призыва на срочную службу установят в диапазоне с 18 до 30 лет. Изначально нижняя граница была на уровне в 21 год. Нововведения не коснутся осеннего призыва в этом году. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.



В Госдуме планируют рассмотреть проект закона об изменении призывного возраста