В Кремле не стали комментировать отказ от повышения нижней планки призывного возраста

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение депутатов оставить нижнюю планку призывного возраста прежней. Об этом сообщает "Газета.ру".

В ходе брифинга Пескову напомнили, что Владимир Путин ранее поддержал повышение как нижнего, так и верхнего порогов призывного возраста, однако первый в итоге решили не менять. В связи с этим у него поинтересовались, как эту ситуацию расценивают в Кремле.

Данный вопрос пресс-секретарь главы государства переадресовал Минобороны РФ: по его словам, точка зрения именно этого ведомства будет решающей в данном вопросе.

В середине июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Согласно ему, к 2026 году срочной службе будут подлежать граждане в возрасте от 21 года до 30 лет.

Однако 21 июля профильный комитет Госдумы поддержал поправку, согласно которой возраст призыва на срочную службу устанавливается с 18 до 30 лет, то есть нижний порог остается прежним. Это решение объяснили тем, что "много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет".



Госдума приняла в I чтении поправки о повышении призывного возраста