Прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов начнется 24 июля

Фото: 123RF/rawpixel

Сотрудники IT-компаний могут подать заявление на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва с 24 июля по 8 августа, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

Сделать это нужно на "Госуслугах". Организации также могут отправить данные своих сотрудников и самостоятельно при отсутствии личного кабинета на портале или если они не отправят данные сами.

Компании должны будут проверить данные, подтвердить их и отправить списки сотрудников на отсрочку в Минцифры до 11 августа. Ведомство, в свою очередь, передаст списки в Минобороны до 31 августа.

Ранее профильный комитет Госдумы поддержал поправку, согласно которой возраст призыва на срочную службу устанавливается с 18 до 30 лет. Нововведения не коснутся осеннего призыва в этом году. По словам депутата, поправка вступит в силу с 1 января 2024 года.

До этого Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Как следует из инициативы, призывной возраст в следующем году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет.

Госдума приняла в I чтении поправки о повышении призывного возраста