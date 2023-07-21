Продолжительность срочной службы сохраняется в один год – Картаполов

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Продолжительность срочной службы в российской армии сохраняется в один год, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, необходимости продлевать его до двух лет нет.

"В этом нет никакой необходимости. Современный молодой человек способен освоить все воинские специальности максимум за полгода", – цитирует его ТАСС.

Он пояснил, что первые полгода уходят на получение специальности, а следующие шесть месяцев – на отработку знаний.

Ранее профильный комитет Госдумы поддержал поправку, согласно которой возраст призыва на срочную службу устанавливается с 18 до 30 лет. Нововведения не коснутся осеннего призыва в этом году. По словам депутата, поправка вступит в силу с 1 января 2024 года.

До этого Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Как следует из инициативы, призывной возраст в следующем году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году – от 20 до 30 лет, в 2026 году – от 21 года до 30 лет.

Госдума приняла в I чтении поправки о повышении призывного возраста