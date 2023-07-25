Песков объяснил повышение призывного возраста в РФ экспертной точкой зрения Минобороны

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Факт повышения верхней границы призывного возраста в России является аргументированной экспертной точкой зрения Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее комитет Госдумы по обороне поддержал поправку, согласно которой призывной возраст в РФ устанавливается в диапазоне от 18 до 30 лет. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года и не коснутся предстоящего осеннего призыва.

"Объяснения все даны профильными ведомствами. Если есть вопросы, то, конечно, нужно ориентироваться прежде всего на них. Конечно, исходной точкой является аргументированная экспертная точка зрения министерства обороны. Именно на него мы и ориентируемся", – сообщил представитель Кремля.

При этом отвечать на вопрос, что послужило причиной для такого решения, пресс-секретарь Владимира Путина не стал, перенаправив заявку в профильные ведомства.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ранее комментируя поправку, предположила, что сенаторы органа одобрят подобные изменения. Она также отметила, что из-за этой инициативы продолжаются дискуссии, однако, как она считает, нет причин для излишней резонансности вокруг закона о призывном возрасте, поскольку служба остается в один год.



Призывной возраст в РФ намерены увеличить с января 2024 года