Комитет СФ по обороне поддержал закон о возрасте призывников с 18 до 30 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон, согласно которому призывной возраст в России с 1 января 2024 года будет установлен в диапазоне от 18 до 30 лет. Об этом сообщил член комитета Константин Басюк.

"Да, поддержали. Закон важный", – сказал парламентарий.

Также комитет поддержал закон, запрещающий выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки. Сенаторы рассмотрят оба закона на пленарном заседании в пятницу, 28 июля.

25 июля депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о призывном возрасте с 18 до 30 лет.

Поправками предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно материалам, призыву на срочную службу в РФ будут подлежать мужчины не младше 18 и не старше 30 лет. Как сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, под новые правила не подпадут лица, которым 27 лет исполнится 31 декабря 2023 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ранее комментируя инициативу о повышении призывного возраста, предположила, что сенаторы органа одобрят подобные изменения. Она также отметила, что из-за этой инициативы продолжаются дискуссии, однако, как она считает, нет причин для излишней резонансности вокруг закона о призывном возрасте, поскольку служба остается в один год.



Призывной возраст в РФ намерены увеличить с января 2024 года