В Госдуму внесли законопроект, разрешающий юристам обжаловать решения военкоматов

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Глава комитета Госдумы по семье Нина Останина внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, который предлагает разрешить использовать услуги юристов при досудебном обжаловании решений военкоматов. Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД.

Как следует из пояснительных материалов к инициативе, замена слов "полномочный представитель" на слова "законный представитель" в законе "О воинской обязанности и военной службе" лишает военнообязанных пользоваться услугами юристов для обжалования решений военной комиссии.

Кроме того, Останина отметила, что взрослые дееспособные лица не имеют законных представителей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет. Теперь на срочную военную службу будут призывать лица в возрасте от 18 до 30 лет. Закон вступит в силу с 1 сентября.

Кроме того, Путин подписал закон, который запрещает выезд из страны гражданам, подлежащим воинскому учету со дня направления им повестки до явки в военный комиссариат.

Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина