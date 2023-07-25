Почему призывной возраст решили установить с 18 до 30 лет

Госдума 25 июля одобрила изменение призывного возраста, с 1 января 2024 года новые границы составят от 18 до 30 лет. Ранее предполагалось, что нижнюю и верхнюю планки поэтапно установят на уровне 21 и 30 соответственно, однако в итоге от такого подхода отказались. Разбираемся, почему предельный возраст призыва решено поднять одномоментно и какие преимущества это даст российской армии.

"Демографическая ситуация серьезная"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Поправка о поднятии верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет без переходного периода одобрена комитетом Госдумы по обороне и поддержана депутатами во втором и третьем чтениях. Нижнюю планку парламентарии решили оставить без изменений – с 18 лет. При этом те, кому исполнится 27 лет до конца 2023 года, станут военнообязанными запаса и не подпадут под призыв в 2024 году.

Этот подход отличается от изначального предложения министра обороны РФ Сергея Шойгу, озвученного им на расширенной коллегии военного ведомства 21 декабря 2022 года. Тогда он заявил, что призывной возраст необходимо поэтапно увеличить с 18 до 21 и с 27 до 30 лет. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин концептуально поддержал реформу Шойгу.

Однако 21 июля 2023 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что будет поднята только верхняя граница призывного возраста. Нижний предел решено оставить на уровне 18 лет. Тогда Картаполов объяснял это тем, что большое количество призывников хотят отслужить в армии именно в этом возрасте.

24 июля он заявил, что повышение призывного возраста до 30 лет будет поэтапным, однако в итоговые поправки эту норму не включили. По словам парламентария, законопроект изменился за сутки, так как на момент комментария работа над документом еще продолжалась.

В беседе с "Интерфаксом" Картаполов также отметил, что резкий переход на новый призывной возраст пришлось делать из-за рождаемости в России.





Андрей Картаполов глава комитета Госдумы по обороне Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса, и для того, чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нет причин для излишнего резонанса вокруг этого законопроекта. Кроме того, она подчеркнула, что срок службы в армии останется прежним – один год.

В свою очередь, глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев не согласился с новым подходом к комплектованию вооруженных сил. В беседе с РИА Новости он заявил, что сенаторы готовы рассмотреть закон о призывном возрасте только с учетом увеличения нижней планки до 21 года. Возможность идти на службу с 18 лет должна быть только по собственному желанию призывника, и то если его сочтут годным по здоровью, подчеркнул Бондарев.





Виктор Бондарев глава оборонного комитета Совфеда Поступление с 18 лет должно быть скорее исключением из правил (еще раз подчеркну: с собственного согласия гражданина), а не повсеместной практикой. <...> Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст.

Слова Бондарева поддержал и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что границы призыва с 21 до 30 лет должны стать общим правилом.

Дмитрий Песков не стал комментировать решение парламентариев, заявив, что все пояснения уже даны профильными ведомствами. Кроме того, по его словам, нужно ориентироваться на позицию Минобороны.

Упор на качество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин согласился с тем, что призывной возраст приходится резко увеличивать из-за демографической ситуации. Сейчас на призыв идут молодые люди, появившиеся на свет в 1990-е и начале 2000-х, когда рождаемость в стране была низкой, пояснил он в разговоре с Москвой 24.

При этом Дандыкин напомнил, что по поручению Владимира Путина численность армии должна быть увеличена до 1,5 миллиона человек.



Василий Дандыкин военный эксперт Но необходимо, чтобы это было не только увеличение количества призывников, но и улучшение их качества. А с учетом того, что мы говорим о возрасте с 27 до 30 лет, то, как правило, это люди с высшим образованием. Это очень важно и для подготовки резервов, и для обслуживания современной техники.

По словам Дандыкина, подобные решения депутаты Госдумы принимают в согласовании с Минобороны.

"Во время обсуждения перед ними выступают военные, говорят свои предложения, что-то принимается, что-то – нет. Даются выкладки, сколько нужно людей и почему, какая рождаемость была в тот или иной период. Сколько подготовленных призывников, у скольких есть ограничения по здоровью. Исходя из этого принимается решение", – объяснил Дандыкин.

В то же время эксперт напомнил, что сейчас упор в формировании вооруженных сил делается на контрактников. Сейчас на срочную службу каждый призыв уходит примерно 140–150 тысяч россиян – это меньше по сравнению с предыдущими годами, отметил Дандыкин.

Также эксперт не исключил, что при более благоприятной демографической ситуации призывной возраст вновь может быть изменен. Кроме того, важно, что срок срочной службы в один год остается неизменным, заключил Дандыкин.

