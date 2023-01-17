Шойгу сообщил о планах по созданию двух военных округов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России в рамках шагов по обеспечению безопасности будут созданы два военных округа – Московский и Ленинградский. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов вооруженных сил: создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил – Московский и Ленинградский военные округа", – цитирует Шойгу ТАСС.

В Западном, Центральном и Восточном военных округах и на Северном флоте Шойгу поручил переформировать в мотострелковые дивизии 7 мотострелковых бригад. В Карелии будет сформирован армейский корпус.

В новых субъектах РФ будут размещены самодостаточные группировки сил.

Глава Минобороны РФ добавил, что по поручению Владимира Путина численность Вооруженных сил России будет увеличена до 1,5 миллиона человек. При этом увеличение военнослужащих будет синхронизировано с поставками вооружения, военной спецтехники и строительством объектов для размещения армии.

Ранее Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в зоне спецоперации. В ходе инспектирования Шойгу в том числе уделил особое внимание вопросам, связанным с организацией обеспечения частей ВС РФ, задействованных в спецоперации.



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