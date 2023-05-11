В ГД заявили, что неслуживших россиян могут призвать на отдельные военные сборы

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Граждане РФ, которые не проходили срочную службу, могут быть призваны на сборы после получения военно-учетной специальности. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева.

"Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить", – указал он.

По словам парламентария, россияне, которые не служили в связи с проблемами со здоровьем, не будут призваны на сборы. Генерал-лейтенант объяснил, что они проводятся для восстановления военными своих знаний и навыков, а также для прохождения боевого слаживания.

"Если мужчина негоден к службе, кто его возьмет на сборы? Конечно, нет. Этих людей это не касается. А кто не служил, его сначала нужно обучить военно-учетной специальности, а потом призвать на сборы, если он годен", – заключил Соболев.

10 мая Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Сборы являются плановым мероприятием и проводятся ежегодно. На основании указа главы государства Минобороны готовит соответствующую директиву.

Ранее в Москве начали тестовую рассылку повесток в электронном формате через "Госуслуги". При этом, как отметил военный комиссар столицы, порядок направления граждан на военную службу не изменился. Также прежним осталось и действующее законодательство.

Повестки начали вручать более чем в 40 регионах России для уточнения данных