Повестки на военные сборы будут рассылать в бумажном формате

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Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил (ВС) РФ, будут рассылаться в прежнем бумажном формате. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Об этом рано говорить, но в основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме. Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства", – сказал депутат, подчеркнув, что полученным будет считаться только бумажное уведомление.

Вместе с тем Картаполов проинформировал, что электронная система воинского учета будет отлаживаться до 2025 года, преимущественно в период призывных кампаний.

Указ о призыве на военные сборы ранее подписал Владимир Путин. Подобные мероприятия являются плановыми и проводятся каждый год. Рассылка повесток гражданам начнется после поступления директивы Минобороны в регионы.

Повестки начали вручать более чем в 40 регионах России для уточнения данных