Путин поручил обеспечить равные условия для тех, кто с оружием сражается за Россию

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин призвал обеспечить равные условия для тех, кто защищает Россию с оружием в руках.

На встрече с заместителем председателя Совета Федерации, главой рабочей группы по вопросам спецоперации Андреем Турчаком Путин подчеркнул важность того, как человек относится к Родине. Вместе с этим он заявил, что стране неважно, к какой категории относится этот человек.

Также российский президент поручил вывести на один уровень денежное довольствие разных категорий военных, участвующих в СВО на Украине. Турчак на встрече заявил, что средства, выплачиваемые бойцам, практически выровнялись. Однако на это глава государства не выразил полного согласия.

Турчак, в свою очередь, объяснил, что на данный момент существуют диспропорции между выплатами мобилизованным контрактникам и добровольцам. Он предложил организовать точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников СВО.

"Так и надо сделать", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что думские депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов и Олег Нилов выступили с инициативой по сбору с миллионеров дополнительных 2% налогов на помощь мобилизованным и их родственникам. Обращение с проектом они направили на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.