Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Владимир Путин подписал закон, который устанавливает повышение призывного возраста на срочную службу от 18 до 30 лет. Документ был размещен на портале правовой информации.

Новые нормы зафиксировали повышение верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, однако нижняя граница не изменилась.

Закон вступает в силу с 1 января следующего года.

Кроме того, президент РФ подписал закон, который запрещает выезд из страны гражданам, подлежащим воинскому учету со дня направления им повестки до явки в военный комиссариат. В частности, документом запрещается выезжать за границы РФ после размещения повестки в реестре.

Согласно закону, запрет необходим в качестве временной меры для обеспечения явки в военкомат. Решение о запрете будет формироваться в день направления россиянину повестки.

25 июля депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о призывном возрасте с 18 до 30 лет.

Поправками предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Как сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, под новые правила не подпадут лица, которым 27 лет исполнится 31 декабря 2023 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ранее комментируя инициативу о повышении призывного возраста, предположила, что сенаторы органа одобрят подобные изменения. Она также отметила, что из-за этой инициативы продолжаются дискуссии, однако, как она считает, нет причин для излишней резонансности вокруг закона о призывном возрасте, поскольку служба остается в один год.

Новости часа: комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о возрасте призыва