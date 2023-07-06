Уклонистам от призыва запретят сдавать экзамен на водительские права

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Уклонисты от призыва в Вооруженные силы России не смогут сдать экзамен на получение водительских прав, сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

По его словам, эта норма вступит в силу с 11 июля.

"У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился в военкомат. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия", – приводит слова Черникова РИА Новости.

14 апреля Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра военнообязанных. Документом вносятся поправки в отдельные законодательные акты РФ по теме оповещения россиян о явке на мероприятия, связанные с призывом.

Позже стало известно, что в Минцифры хотят создать и запустить реестр до 31 декабря этого года, однако позже глава ведомства Максут Шадаев предположил, что это удастся сделать и до осеннего призыва.



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