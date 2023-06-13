Путин заявил, что в проведении новой мобилизации нет необходимости

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В России нет в данный момент необходимости в проведении дополнительной мобилизации, завил Владимир Путин. Он также добавил, что планов по отправке солдат, проходящих срочную службу по призыву, в зону проведения спецоперации нет, сообщает РИА Новости.

"Министерство обороны РФ докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день", – сказал он на встрече с военкорами.

Путин в ходе встречи отметил, что слышал о призывах общественных деятелей страны о мобилизации порядка 2 миллионов человек, но обсуждение этого вопроса зависит от цели.

"Некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион или 2 миллиона. Это зависит от того, чего мы хотим. Это зависит от цели", – сказал российский президент.

Он добавил, что Россия не планирует направлять срочников в зону проведения операции. Президент напомнил, что часть территорий вошли в состав России, но это не отменяет того, что там в данный момент продолжаются боевые действия.

"Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело", – сказал российский лидер.

По его словам, Минобороны РФ также подтвердило, что необходимости в отправке срочников в зону проведения спецоперации нет. При этом в Белгородской и Курской областях находятся Вооруженные силы РФ, но там также присутствуют солдаты-срочники. В случае угрозы они смогут защитить Россию, выполнить долг перед родиной, подчеркнул президент.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что в настоящее время необходимости в проведении мобилизации в России нет. Парламентарий также объяснил разницу между повестками и СМС-сообщениями.

По его словам, перед размещением повестки в личном кабинете на портале "Госуслуги" или вручением ее работником комиссариата гражданину поступит СМС-уведомление. При этом вызывать в военкоматы сообщениями на телефоны никто не будет.

До этого Минобороны РФ выступило с инициативой внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. Ведомство предложило оповещать мобилизованных через СМС-рассылку по номеру, указанному на портале государственных и муниципальных услуг.



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