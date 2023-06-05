Минобороны РФ предлагает оповещать граждан о призыве в рамках мобилизации через СМС

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Минобороны РФ предложило внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, сообщается в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку по номеру, указанному на портале государственных и муниципальных услуг.

Также оповещения должны приходить в личный кабинет на сайте "Госуслуг", а также в личный кабинет налогоплательщика.

Ранее сообщалось, что граждан России могут начать ставить или снимать с воинского учета без личной явки в военкомат. При этом для медицинского обследования и освидетельствования, профессионального психологического отбора и внесения изменений в документы воинского учета военкомат необходимо будет посетить лично.

Уведомлять об этом будут ответственные или должностные лица путем вручения повесток не позднее чем за 3 дня до необходимой явки. Повестки также будут дублировать в электронном формате на портале "Госуслуги".

Оповещение граждан, состоящих на воинском учете, также возможно путем отправки повестки заказным письмом по почте по месту пребывания, жительства или регистрации.

Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина