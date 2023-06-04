В Минобороны РФ предложили ставить на воинский учет без явки в военкомат

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Граждан России могут начать ставить или снимать с воинского учета без личной явки в военкомат. Соответствующий проект постановления был размещен на портале проектов нормативных актов.

"В этом случае гражданам в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг (функций) направляются соответствующие уведомления", – поясняется в документе.

При этом для медицинского обследования и освидетельствования, профессионального психологического отбора и внесения изменений в документы воинского учета военкомат необходимо будет посетить лично. Уведомлять об этом будут ответственные или должностные лица путем вручения повесток не позднее чем за 3 дня до необходимой явки. Повестки также будут дублировать в электронном формате на портале "Госуслуги".

Оповещение граждан, состоящих на воинском учете, также возможно путем отправки повестки заказным письмом по почте по месту пребывания, жительства или регистрации.

"В случае, если повестка не считается врученной лично или по почте – повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток", – говорится в документе.

Ранее российские банки попросили Минобороны передавать им данные о лицах, получивших повестки. Таким образом, пояснили представители кредитных организаций, они смогут отказать россиянину в кредите, в чем их обязывает новый закон об уклонистах.



Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина