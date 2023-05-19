Банки попросили Минобороны делиться информацией о получателях повесток

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Российские банки попросили Минобороны передавать им информацию о получателях повесток, поскольку согласно недавно принятому закону об уклонистах они должны отказывать таким людям в получении кредита, сообщает РБК. Пока кредитные организации не входят в список тех, кто может проверять, получил ли россиянин электронную повестку.

Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин подтвердил, что письма по этой теме направлены в министерство обороны и Банк России, а в скором времени обращение направят и в министерство цифрового развития, которое отвечает за создание реестра военнообязанных.

По словам председателя НСФР, участники рынка беспокоятся не только о доступе к новым реестрам, но и о том, как корректно отказывать в кредитах таким заемщикам.

"Это наш клиент, который, возможно, не ожидает повестки, а значит, и отказов по кредитам. Споры о том, обоснованы ли такие отказы, будут все равно, и жалобы все равно будут, поэтому банкам нужно понимать, что мы должны сказать клиенту, на что сослаться", – объяснил Емелин.

В обращении НСФР призывает дать банкам доступ к дате направления повестки, дате ее вручения и дате, когда ограничения вступают в силу. Также они просят информацию об обжаловании гражданами принятых в отношении их решений о применении обеспечительных мер. Также НСФР просит разъяснить, как действовать кредитным организациям, если на момент подачи заявки на кредит повестки еще не было, а в день заключения договора клиент уже становится уклонистом.

По мнению Емелина, в этом случае нельзя отказывать клиентам, которые обращались за реструктуризацией или рефинансированием кредитов. Как он отметил, здесь, как правило, речь идет о необходимости поддержать клиента в сложной финансовой ситуации.

Эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" Михаил Алексеев считает, что необходимость дать банкам доступ к данным о военнообязанных и врученных повестках очевидна, при этом у всего этого есть минусы.

В частности, один из них заключается в расширении числа пользователей новой системы. По его мнению, в конечном итоге может получиться, что широкий доступ к реестру появится у всего кредитного рынка, а это может вызвать определенные сложности и определенные риски, касающиеся утечки информации.

В апреле Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных. Теперь реестр учета будет формироваться военными комиссариатами в автоматизированном режиме на основании сведений госинформационного ресурса.

Инициатива также предусматривает возможность зачисления в запас россиян, которые должны стоять на воинском учете, без личной явки. Помимо этого, документ будет регулировать ряд обеспечительных мер для уклонистов.

Речь идет об ограничениях прав россиян на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. Тем, кто подлежит призыву и получил повестку, запретят покидать территорию РФ до явки в военкомат. Также предполагаются ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, в том числе регистрацию ИП.

