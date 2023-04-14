Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом вносятся поправки в отдельные законодательные акты РФ по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Теперь реестр учета будет формироваться военными комиссариатами в автоматизированном режиме на основании сведений госинформационного ресурса.

Инициатива также предусматривает возможность зачисления в запас россиян, которые должны стоять на воинском учете, без личной явки. Помимо этого, документ будет регулировать ряд обеспечительных мер для уклонистов.

Речь идет об ограничениях прав россиян на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. Тем, кто подлежит призыву и получил повестку, запретят покидать территорию РФ до явки в военкомат.

Также предполагаются ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, в том числе регистрацию ИП.

Путин также подписал закон об электронных повестках, согласно которому военнообязанных можно будет оповещать в онлайн-формате. Согласно документу, в РФ вводится ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

Все уведомления будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Оповещение о повестке также будет поступать в личный кабинет на "Госуслугах". В случае если уведомление не было передано в письменном или электронном виде, то оно считается полученным по истечении семи дней с даты его размещения в перечне повесток.

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