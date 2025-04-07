В РФ предложили лицам без гражданства разрешить служить в армии по контракту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минюст РФ предложил разрешить лицам без гражданства заключать контракт на службу в Вооруженных силах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к соответствующему законопроекту.

Изменения предлагается ввести в федеральные законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне", "О статусе военнослужащих" и ряд других законов. Проект уже был согласован с МВД, ФСБ, МИД, ФСИН и Минобороны РФ. Документ одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В свою очередь, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заметил, что инициатива предлагает наделить лиц без гражданства, заключивших контракт о прохождении службы в ВС РФ, правами и обязанностями иностранных граждан.

"По действующему законодательству, иностранные граждане могут проходить военную службу по контракту только на "неофицерских" должностях – солдатами, матросами, сержантами и старшинами", – пояснил Груздев.

Ранее Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, проходящих службу в ВС РФ. Заявку на получение гражданства России могут подать и иностранцы, уволенные со службы по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также после прекращения действия военного положения в стране.