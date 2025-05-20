МВД задержало шесть граждан, незаконно легализовавших более 1 тыс иностранцев

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Шесть граждан из Волгоградской области и Московского региона, в том числе один иностранец, задержаны за незаконную легализацию более 1 тысячи человек. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале.

Перекрытием канала нелегальной миграции занимались сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного ГУ МВД и оперативники Северо-Западного округа Москвы.

По предварительным данным, бизнес организовал предприниматель, который до этого уже был судим за преступление в сфере миграции. С рядом граждан он зарегистрировал коммерческие компании, выдав их за агентства по подбору персонала.

"Злоумышленники раздавали свои визитные карты в местах массового скопления иностранцев и публиковали объявления в мессенджерах. Клиентам предлагали за деньги незаконно оформить миграционные документы", – добавила Волк.

Затем задержанные заключали фиктивные гражданско-правовые и трудовые договоры с гражданами среднеазиатских республик, таким образом продлевая сроки пребывания последних в России.

В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Правоохранители уже провели обыски по местам жительства и работы задержанных, а также изъяли их гаджеты, предположительно, поддельные миграционные документы, банковские карты и другие предметы, которые могут послужить доказательствами вины.

"Все фигуранты доставлены в Москву. Полицейские продолжают мероприятия по установлению всех соучастников противоправной деятельности и лиц, которые воспользовались криминальными услугами", – подытожила представитель ведомства.

Иностранным гражданам необходимо узаконить свое положение в России или покинуть страну вплоть до 10 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Распоряжение коснулось иностранцев и лиц без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц. В список включают людей, которые утратили законные основания для пребывания в стране.

При этом с 30 июня в России начнут внедрять цифровой профиль мигранта с уникальным идентификатором, который заменит в том числе бумажный патент.