Цифровой профиль мигранта появится в России с 30 июня

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В России с 30 июня будут внедрять цифровой профиль мигранта с уникальным идентификатором, который заменит в том числе бумажный патент. Для замены необходима подготовка, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Миграционная политика – крайне чувствительный вопрос, он многогранный. Большая доля нелегальной миграции – это вообще угроза общественной стабильности и безопасности", – сказал Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

По словам премьер-министра, в первую очередь в стране необходимо решить правоохранительные задачи. После можно работать над недостаточным количеством и качеством трудовых ресурсов.

На данный момент, отметил Мишустин, в РФ около 640 тысяч мигрантов включены в реестр иностранцев, находящихся в стране нелегально. Реестр контролируемых лиц был введен с февраля 2025 года – это специальная база МВД, введены ограничения для незаконно находящихся в стране.

В начале марта Владимир Путин потребовал на коллегии МВД России принять в этом году новую концепцию миграционной политики РФ. По словам президента, в нее должны быть включены возможность отказа от бумажной миграционной карты, переход к электронной авторизации приезжих и улучшение работы в области борьбы с нелегальной миграцией.

Также Путин потребовал, чтобы граждане Украины, находящиеся в России нелегально, покинули страну или урегулировали свое положение до 10 сентября 2025 года.

Кроме того, мигранты в Донбассе и Новороссии должны до 10 июня пройти медосмотр на отсутствие ВИЧ и наркозависимости. Пройденный медосмотр позволит иностранцам работать без разрешения на работу и патента.