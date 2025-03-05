МВД прекратило российское гражданство почти 1,5 тыс человек за нарушения

Фото: 123RF/diy13

МВД России прекратило приобретенное российское гражданство почти 1,5 тысячи человек за совершение преступлений. Об этом министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил на расширенном заседании объединенной коллегии ведомства.

По его словам, около 700 тысяч иностранцев к концу прошлого года не имели оснований для нахождения в РФ.

"До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус. По истечении данного срока будет задействован весь правовой инструментарий вплоть до выдворения", – добавил Колокольцев.

Между тем в России с 5 февраля начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Все иностранцы указанной категории должны быть включены в реестр контролируемых лиц до их выдворения из РФ либо до урегулирования правового статуса. С момента размещения на портале иностранный гражданин считается уведомленным о включении его в перечень или исключении из него.