Режим высылки нелегальных мигрантов начал действовать в России

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В России начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Реестр будет опубликован на портале МВД РФ.

"Все иностранные граждане указанной категории подлежат включению в реестр контролируемых лиц до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны", – уточнили в ведомстве.

С момента размещения на портале иностранец считается уведомленным о включении его в перечень или исключении из него. Нелегальные мигранты не смогут:

менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел;

выезжать за пределы региона проживания;

управлять транспортом;

приобретать имущество;

ставить недвижимость на кадастровый учет;

открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.

Также они должны в назначенный срок приходить в правоохранительные органы в случае вручения предписания о явке. Если нелегальный мигрант нарушил требования и запреты больше одного раза, его могут депортировать или поместить в спецучреждение МВД.

Поводом для включения в перечень могут стать истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора и сокращение срока временного пребывания; передача гражданина по реадмиссии; аннулирование визы, разрешения на временное проживание, вида на жительство; отказ о признании его беженцем.

Кроме того, в реестр контролируемых лиц подпадут те иностранцы, которые пребывали в стране свыше 72 часов в качестве пассажиров на борту круизного судна, чье российское гражданство было прекращено (при отсутствии других законных оснований на нахождение в стране), кому назначили административное наказание в виде выдворения, кто незаконно пересек границу России, а также те, против кого принято решение о депортации и реадмиссии, либо против тех, кого признали виновным в преступлении.

